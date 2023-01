DJ colombiana de 23 anos encontrada morta num contentor de lixo: namorado é o principal suspeito

Morreu a DJ colombiana Valentina Trespalacios, aos 23 anos. O seu corpo foi encontrado dentro de uma mala num contentor do lixo, nos arredores de Bogotá.

As autoridades suspeitam que o autor do homicídio será o seu namorado, John Poulos, que foi entretanto detido no aeroporto internacional da Cidade do Panamá, onde estava prestes a embarcar rumo à Turquia.

O homem já foi levado para a Colômbia e interrogado, mas nega ter matado a companheira. Porém, as autoridades colombianas afirmam ter várias provas contra ele, incluindo os dados contidos no seu telemóvel. Poulos, que também tem nacionalidade norte-americana, terá estrangulado Valentina.

A jovem era uma das DJs mais promissoras da Colômbia, e a sua morte deixou a comunidade da música de dança eletrónica local em estado de choque. Durante a sua curta carreira, que se iniciou em 2019, Valentina atuou ao lado de nomes como Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki e Erik Morillo.