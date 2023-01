A glória de Sam Smith soa a poucochinho

Ser uma estrela pop em 2023 não deve ser tarefa fácil. Talvez nunca tenha sido, mas os constantes desafios dos algoritmos do streaming e das redes sociais, e o escrutínio constante dos fãs vieram adicionar peso às óbvias exigências pessoais e de uma indústria sempre pronta para deixar artistas para trás na sua busca incessante pela próxima grande figura — mais do que, por vezes, da próxima grande voz. Quando Sam Smith se apresentou ao mundo, há 11 anos, com o sucesso ‘Latch’, uma parceria com a dupla eletrónica Disclosure, as coisas talvez fossem mais simples, e rapidamente confirmou que não só era uma figura carismática como tinha uma força vocal capaz de sustentar as expectativas que, de um momento para o outro, recaíram sobre si. “In the Lonely Hour”, o álbum de estreia, só chegaria praticamente dois anos depois, mas o burburinho em seu redor foi-se avolumando com o sucesso das baladas (des)apaixonadas e carregadas de alma ‘Stay with Me’ e ‘I’m Not the Only One’, que, num piscar de olhos, extravasaram as fronteiras do seu país de origem, Inglaterra.

