Paul McCartney quase foi atropelado quando atravessava Abbey Road recentemente: veja o vídeo

Paul McCartney quase foi atropelado ao tentar recriar a icónica capa de Abbey Road, dos Beatles.

A cena foi gravada para o documentário “If These Walls Could Sing”, e mostra McCartney a atravessar a passadeira em frente aos estúdios onde os Beatles gravaram a esmagadora maioria dos seus êxitos.

Após parar para fazer uma pose, o músico quase é atingido por uma viatura, reagindo com humor. Veja o vídeo partilhado pelos Abbey Road Studios:

“If These Walls Could Sing” foi realizado por Mary McCartney, filha de Paul, e celebra o 90º aniversário dos estúdios de Abbey Road.

Para além dos ex-Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, o documentário conta com entrevistas a Elton John e Roger Waters, entre outros. “If These Walls Could Sing” estreou-se no Disney+ no final de 2022.