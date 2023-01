Morreu Lisa Loring, a primeira “Wednesday” de “A Família Addams”

Morreu Lisa Loring, atriz que interpretou a personagem de Wednesday Addams na série original de “A Família Addams”, entre 1964 e 1966. Tinha 64 anos.

De acordo com a “Variety”, a sua morte foi confirmada pela própria filha, Vanessa Foumberg. Loring morreu no passado sábado, “com as suas filhas a segurarem-lhe as mãos”.

Uma amiga próxima da atriz, Laurie Jacobson, afirmou no Facebook que Loring sofreu um enfarte “provocado pelo consumo de tabaco e por uma pressão arterial elevada”. Jacobson revelou ainda que a atriz esteve ligada por três dias às máquinas de suporte de vida, até que a família decidiu desligá-las.

“A Família Addams” estreou em 1964, durando duas temporadas e 64 episódios no canal ABC. Após o cancelamento da série, Lisa Loring participou em “The Pruitts Of Southhampton” e “As The World Turns”. No final dos anos 80, teve alguns papéis em pequenos filmes de terror.