Morreu Barrett Strong, a primeira grande estrela da Motown

Morreu Barrett Strong, cantor conhecido por ter dado à Motown o primeiro grande êxito comercial da editora, ‘Money (That’s What I Want)', hoje um clássico do R&B. Tinha 81 anos.

Não foram adiantadas as causas da sua morte, que foi confirmada por Berry Gordy, fundador da Motown. “Não era apenas um grande cantor e um grande pianista, como juntamente com o seu parceiro de escrita, Norman Whitfield, criou um catálogo incrível", afirmou Gordy em comunicado citado pela “Pitchfork”.

Strong foi também autor das letras de várias canções dos Temptations, um trabalho que Berry Gordy apelidou de “revolucionário”.

Nascido a 5 de fevereiro de 1941, Barrett Strong foi um dos primeiros músicos a assinar com a Motown, quando esta ainda respondia pelo nome Tamla Records. ‘Money (That’s What I Want)’, mais tarde interpretada pelos Beatles, pelos Rolling Stones ou pelos Led Zeppelin, foi lançada em 1959.

Juntamente com Norman Whitfield, trabalhou em sucessos como ‘I Heard It Through the Grapevine’ (Marvin Gaye), ‘War’ (Edwin Starr) ou ‘Wherever I Lay My Hat (That’s My Home)' (Paul Young). ‘Ball of Confusion (That’s What the World Is Today)’ é uma das muitas canções que compuseram para os Temptations, assim como ‘Papa Was a Rollin’ Stone’, que lhes valeu um Prémio Grammy em 1973.