Marco Paulo: “Antigamente, eu era um boneco que dizia aquilo que os outros queriam que eu dissesse”

Marco Paulo é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com 78 anos recém-completados, o artista recordou episódios de infância e da chegada ao mundo das canções, o impacto do seu duradouro sucesso, e também a experiência à frente de programas de televisão, desde que - ainda na década de 90 - conduziu na RTP “Eu Tenho Dois Amores” e “Marco Paulo com Música no Coração”.

Sobre estes, e ao contrário do que diz acontecer com “Alô Marco Paulo”, que conduz presentemente na SIC, o artista possui sentimentos mistos: “Eu sou divertido, bem-disposto, sempre com uma boa gargalhada (…), mas nos programas que apresentei na RTP, era mais artificial, era como um boneco que estava a dizer aquilo que os outros queriam que eu dissesse”. Hoje, assume maior à-vontade. “Se eu digo qualquer coisa que não está certa, é natural: eu não tenho estudos, não andei numa universidade, fiz segundo ano de Comercial no Barreiro que era para ir para um escritório, como o meu pai queria.”

Ouça a partir dos 41 minutos e 41 segundos: