Depois do regresso aos palcos em 2022, Sétima Legião vão dar mais concertos

Os Sétima Legião, que em 2022 voltaram a tocar juntos, dando dois concertos em Lisboa, anunciaram mais espetáculos para os próximos meses.

No dia 25 de Abril, a banda de “A um Deus Desconhecido” atuará no Teatro Municipal da Guarda, e na manga tem mais “cinco ou seis concertos” com data por definir, afirmou Rodrigo Leão ao “Jornal de Notícias”.



À mesma publicação, o músico diz que os concertos de dezembro aproximaram a banda, “de forma espiritual", a Ricardo Camacho, teclista e produtor dos Sétima Legião, falecido em 2018. Rodrigo Leão não põe, também, de parte a ideia de gravar um novo disco. “Mais do que uma banda, somos amigos, fazemos férias juntos, jantamos. Não deverá ser já este ano, mas há ideias no ar para novos temas”.



O último disco de originais dos Sétima Legião, “Sexto Sentido”, saiu em 1999.