Morte de Tom Verlaine, dos Television: as homenagens de Patti Smith, R.E.M., Blondie e muitos outros

O mundo da música reagiu à morte de Tom Verlaine, guitarrista dos Television falecido este sábado, aos 73 anos.

Entre as figuras que expressaram o seu pesar contam-se Debbie Harry e Chris Stein, dos Blondie, que tal como os Television fizeram parte do núcleo do “velhinho” CBGB's, e Patti Smith, cuja filha anunciou a morte do músico.

Lloyd Cole, Steve Albini, Flea (Red Hot Chili Peppers), Thurston Moore (Sonic Youth), Michael Stipe (R.E.M.) ou os Feelies também deixaram as suas notas de pesar, nas redes sociais. Veja aqui: