Marco Paulo: “Fui cantar e não chegava lá. Fiquei tão magoado que saí do palco, corri muito e fui para casa. Chorei, chorei, chorei”

Marco Paulo é o convidado da edição número 133 do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com 78 anos recém-completados, o artista recordou episódios de infância e da chegada ao mundo das canções, nomeadamente as primeiras vezes que pisou palcos.

Contando um episódio passado na viragem da década de 50 para a de 60, o artista rememorou o regresso às Festas de Alenquer após uma estreia bem sucedida no ano anterior, em que interpretou ‘Campanera’, à época conhecida na voz do espanhol Joselito: “Eu era a grande estrela de Alenquer e dos arredores”. Não correu bem: “Fui cantar e não chegava lá. Fiquei tão magoado, que assim que saí do palco, corri, corri, corri tanto, fui para casa, chorei, chorei, chorei. Vi que as coisas não eram tão fáceis como pareciam”.

Para ouvir a partir dos 17 minutos: