Dave Matthews Band anunciam novo álbum: saiba tudo sobre “Walk Around the Moon”

A Dave Matthews Band anunciou esta semana o lançamento de um novo álbum de estúdio, “Walk Around the Moon”.

Este será o 10º álbum de estúdio da carreira do grupo norte-americano, e o primeiro desde “Come Tomorrow”, editado em 2018. A data de lançamento está marcada para o dia 19 de maio.

O álbum é precedido pelo single ‘Madman’s Eyes', já disponível para escuta. Para além do disco, a Dave Matthews Band andará em digressão pelo México e Estados Unidos, a partir de 9 de maio.

Ouça aqui ‘Madman’s Eyes' e confira a capa de “Walk Around the Moon”, com o alinhamento:

01 “Walk Around The Moon”

02 “Madman’s Eyes”

03 “Looking For A Vein”

04 “The Ocean And The Butterfly”

05 “It Could Happen”

06 “Something To Tell My Baby”

07 “After Everything”

08 “All You Wanted Was Tomorrow”

09 “The Only Thing”

10 “Break Free”

11 “Monsters”

12 “Singing From The Windows”