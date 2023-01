Bem-vindos ao mundo irresistível de Wolf Manhattan

“Para quê viver no mundo quando podes viver dentro da tua cabeça?” — ou, no muito assertivo e pungente original de Jarvis Cocker, via ‘Monday Morning’, canção vintage de 1995, “Why live in the world when you can live in your head?” João Vieira, que não hesita em recordar-nos a vinheta dos Pulp, poucas vezes assumiu os nomes de batismo num contexto artístico; para quê, de resto, um nome verdadeiro quando a imaginação nos torna maiores? Assim fez o portuense, primeiro como DJ Kitten, o selecter regressado de Londres com cultura pop a tiracolo; depois como compositor e frontman dos X-Wife, emulação rock e electro completamente alinhada com o arranque do século XXI entre Brooklyn e Cedofeita; mais recentemente em White Haus, como artífice de eletrónica sanguínea destinada a corpos habilitados para dançar.

