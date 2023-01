Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”

Marco Paulo é o convidado da edição número 133 do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com 78 anos recém-completados, o artista recordou episódios de infância, a chegada ao mundo das canções e as vicissitudes do sucesso.

Recordando um episódio passado nos anos 80, Marco Paulo conta que se sentiu “enxovalhado” pelo comunicador e apresentador de televisão Carlos Cruz, quando este o recebeu como convidado musical do célebre concurso “Um, Dois, Três” e lhe disse “Eu não gosto de si. Não gosto de o ouvir cantar”. “Isto não se faz”, afirma.

Ouça este momento da conversa com Marco Paulo a partir dos 38 minutos e 50 segundos: