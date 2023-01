Van Morrison volta a Portugal para concerto no festival CoolJazz

Van Morrison tem regresso agendado a Portugal para atuar no festival CoolJazz, no dia 22 de julho, anuncia esta manhã a promotora Live Experiences. O músico irlandês sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, cinco anos depois da sua última passagem pelo país, quando atuou, também, no âmbito do CoolJazz.

Os bilhetes para o espetáculo são colocados à venda esta quinta-feira, 26 de janeiro, às 11h, com os preços a variarem entre os 30 e os 70 euros. As portas do recinto abrem às 18h00 e o concerto terá início às 20h30.

Consigo, Van Morrison traz mais de 50 anos de canções, entre as quais se contam clássicos como ‘Brown Eyed Girl’ ou ‘Have I Told You Lately’, e um novo álbum, intitulado “Moving on Skiffle”, com edição prevista para 10 de março.

Além de Van Morrison, a edição deste ano do CoolJazz tem também confirmados concertos de Lionel Richie (8 de julho), Kings of Convenience (19 de julho), Snarky Puppy (20 de julho), Ben Harper (26 de julho) e Norah Jones (29 de julho).