Documentário sobre o “último ato” de Freddie Mercury vai passar na televisão em Portugal

Vai ser exibido na RTP um documentário sobre os últimos dias da vida de Freddie Mercury, vocalista dos Queen falecido em 1991.

O documentário abordará também o concerto de tributo que os seus colegas de grupo organizariam no ano seguinte, e conta com declarações de Gary Cherone (Extreme), Roger Daltrey (The Who), Joe Elliott (Def Leppard), Lisa Stansfield, Paul Young e Harvey Goldsmith.

De acordo com comunicado da estação pública “a história de Freddie Mercury é contada em paralelo com as experiências daqueles que testaram positivo para o VIH e perderam entes queridos durante o mesmo período. Médicos, sobreviventes e defensores dos direitos humanos (…) relatam a intensidade de viver durante a pandemia de sida e o pânico moral que provocou”.

Intitulado “Freddie: The Final Act”, o documentário será exibido na RTP2 no dia 4 de fevereiro, pelas 22h.