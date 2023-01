Willie Nelson anuncia dois grandes concertos para celebrar o 90º aniversário: o cartaz é de luxo

Willie Nelson vai celebrar o seu 90º aniversário em grande: o músico irá ser o convidado de honra de dois concertos em sua homenagem, a terem lugar a 29 e 30 de abril, no Hollywood Bowl (Los Angeles).

Intitulados “Long Story Short: Willie Nelson 90”, os concertos contarão com a presença de nomes como The Chicks, Margo Price, Beck, Neil Young, Norah Jones, Sheryl Crow, Snoop Dogg, Tom Jones, Leon Bridges ou Kacey Musgraves, entre muitos outros, num cartaz cheio de artistas que foram influenciados por Willie Nelson ou que colaboraram com ele a dada altura.