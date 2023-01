Seu Jorge tenta registar o filho como Samba, mas o registo civil não deixa

Seu Jorge tentou registar o seu filho com a terapeuta Karina Barbieri como Samba, mas o registo civil impediu-o.

Segundo o “Splash”, website do portal UOL, o casal irá agora contestar essa decisão em tribunal. A lei brasileira prevê que um oficial de registos possa recusar um nome, caso o mesmo seja suscetível “de expôr ao ridículo os seus portadores”.

Esse processo, porém, poderá ser alvo de revisão, dado não existir uma lista de "nomes proibidos" no Brasil. Após o recurso imposto pelos pais, o oficial terá que explicar os motivos que levaram à recusa do registo do nome.

Seu Jorge já era pai de três filhas, Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella.