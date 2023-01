Paris Hilton foi mãe do seu primeiro filho com o empresário Carter Reum.

A herdeira do império Hilton anunciou a chegada do bebé no Instagram, não tendo revelado qual o nome ou o sexo da criança. “És já incrivelmente amado”, escreveu.

Não se sabe se o casal terá recorrido a uma barriga de aluguer. O “TMZ” aponta que Paris Hilton não foi vista grávida, ao longo dos últimos meses.