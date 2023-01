Marilyn Manson chegou a acordo com a atriz Esme Bianco, que o acusou de abusos sexuais

Marilyn Manson chegou a acordo com a atriz Esme Bianco, de “A Guerra dos Tronos”.

A “Rolling Stone” cita o advogado de Esme, que afirmou que esta decidiu chegar a acordo com Manson de forma a “prosseguir com a sua vida e a sua carreira”.

Esme deu entrada com um processo em tribunal contra Marilyn Manson em 2021, acusando o músico de violação, agressão sexual e tráfico humano. A atriz queixou-se de, em 2011, Manson a ter “drogado e forçado a fazer atos sexuais”.

No processo, Esme alegou ainda que Marilyn Manson “se impôs” quando a atriz requisitou um visto de entrada nos Estados Unidos, prometendo-lhe um trabalho num videoclip, que nunca se materializou. Não só isso, como a terá obrigado a trabalhar sem vencimento, o que viola as leis do estado da Califórnia.

Não se sabem, para já, quais os termos do acordo.