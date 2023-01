A filha mais nova de Björk, Ísadóra, divulgou recentemente a sua primeira canção a solo.

Intitulado ‘bergmál’ ["eco", em português], o tema faz parte de uma compilação do coletivo Post-Dreifing, “DRULLUMALL 4”.

Ísadóra, de 20 anos, já tinha colaborado com Björk em ‘Her Mother’s House', canção presente em “Fossora”, o mais recente disco da artista islandesa, lançado no ano passado. Também nesse ano, contracenou ao lado da mãe em “O Homem do Norte”, filme de Robert Eggers.

Ouça aqui ‘bergmál’: