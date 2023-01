Campo Pequeno passa a chama-se Sagres Campo Pequeno

A cerveja Sagres passa a integrar o nome do Campo Pequeno, uma das maiores salas de espetáculos do país. O anúncio foi feito esta terça-feira, dia em que arrancou a programação do espaço para 2023, numa apresentação realizada antes do concerto dos ingleses Kooks.

O acordo de patrocínio, sublinha a Central de Cervejas e Bebidas (citada pela “Meios e Publicidade”), vem "reforçar o apoio e a presença contínua da marca no território da música, eventos sociais e culturais”.

Para Álvaro Covões, gestor do Campo Pequeno e diretor-geral da promotora “Everything Is New”, “aliar a cerveja Sagres ao Campo Pequeno é uma fórmula de sucesso e concretiza uma parceria orgulhosamente portuguesa, com elevado valor cultural e emocional. Vai permitir reforçar a programação, neste espaço que é fundamental na cidade e até mesmo no país. Os nossos grandes objetivos consistem em contribuir para o aumento dos hábitos culturais dos portugueses e consolidar Lisboa como um destino cultural”.

A parceria é de “longo prazo” e o valor do negócio não foi revelado.



Nos próximos meses, o agora denominado Sagres Campo Pequeno vai receber concertos de Pixies, Chico Buarque, Jorge Palma e Jamie Cullum, entre outros.