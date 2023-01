Victoria Beckham não cantou nem sequer esteve presente, mas ganhou 2 milhões de euros com digressão das Spice Girls

Victoria Beckham pode não ter querido juntar-se às Spice Girls na digressão de reunião do grupo no Reino Unido, em 2019, mas apesar de não ter estado presente em palco ainda assim recebeu mais de 2 milhões de euros.

Segundo notícia do “The Mirror”, a empresa da artista e designer de moda, Moody Productions Ltd, terá recebido mais de 700 mil euros em 2021, 400 mil euros em 2020 e um milhão de euros em 2019 pelo facto de Beckham ainda ser, tecnicamente, elemento das Spice Girls e, como tal, ter direito a uma porção dos licenciamentos e ganhos com venda de merchandising.

As Spice Girls não colocam de parte regressar aos palcos, alimentando ainda o sonho de atuar no festival de Glastonbury, como reconheceu Mel C numa entrevista recente ao “The Times”.

Questionada sobre a hipótese de terem Victoria Beckham de novo em palco com elas, a cantora disse: “Esse é o nosso maior sonho. A porta está sempre aberta para a Victoria, adoraríamos tê-la de volta. Fazemos figas”.