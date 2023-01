Måneskin ‘casam-se’ entre si numa cerimónia em Roma: “O primeiro matrimónio polígamo da história do rock and roll”

Os Måneskin “casaram-se” durante uma cerimónia que teve lugar em Roma, no Palazzo Bancaccio, na passada quinta-feira, e que foi organizada pelo Spotify.

A “boda” serviu para promover o novo álbum do quarteto italiano, “Rush!”, editado na sexta-feira. O “padre” de serviço foi Alessandro Michele, ex-diretor artístico da Gucci.

“É o primeiro matrimónio polígamo da história do rock and roll”, brincou o vocalista Damiano David. No evento marcaram presença nomes como o realizador Baz Luhrmann, o rapper Machine Gun Kelly e o futebolista Dybala.

