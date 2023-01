David Fonseca recorda como nasceu ‘Borrow’, dos Silence 4: “Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, mesmo que já estejas na cama”

David Fonseca recordou a madrugada em que escreveu ‘Borrow’, a canção que se tornaria um dos grandes êxitos da sua antiga banda, os Silence 4. A propósito da inclusão da canção de 1998 na série “101 Canções que Marcaram Portugal”, da BLITZ, o músico lembra as circunstâncias do seu surgimento.

“Estava já na cama naquela madrugada, de luzes apagadas, quando tive a ideia para esta canção. Comecei um diálogo comigo próprio onde tentei convencer-me que iria lembrar-me das notas, melodias e palavras no dia seguinte, mas depressa concluí que o mais provável era esquecer-me de tudo. Contrariado, levantei-me e fui de guitarra até à sala dos meus pais onde, o mais baixo que consegui, escrevi a canção inteira”, conta David Fonseca.

“Gravei-a num gravador de mini-cassetes (ainda não existiam telemóveis que gravassem notas) e fui dormir sem pensar mais nisso. Foi surpreendente para mim ver aquela canção da madrugada ser cantada por milhares de pessoas anos mais tarde e deu-me uma lição em forma de ditado popular que nunca mais esqueci: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, mesmo que seja de madrugada e já estejas na cama”, remata.

Na sua crónica sobre ‘Borrow’, canção incluída no álbum “Silence Becomes It”, de 1998, Jorge Cerejeira escreve: “Os Silence 4 trilharam uma carreira com método e convicção, e inverteram as probabilidades: as suas canções semi-acústicas, quase todas cantadas em inglês, fizeram ‘Silence Becomes It’ vender 240 mil cópias. O single ‘Borrow’ é uma canção simples, com um arranjo simples, mas intensa, carismática e orelhuda.”