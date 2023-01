Beyoncé deu um concerto privado no Dubai a troco de 24 milhões de euros e os fãs estão descontentes

Beyoncé esteve este fim de semana no Dubai, onde inaugurou um hotel de luxo com um concerto privado.

De acordo com a “Pitchfork”, a artista norte-americana levou consigo vários jornalistas e influencers, numa viagem com todas as despesas pagas, para a inauguração do Atlantis the Royal, um novo resort no Dubai.

Foi a primeira atuação de Beyoncé desde o lançamento de “Renaissance”, em 2022, mas mais que entusiasmar os fãs Beyoncé acabou por desapontá-los: houve quem, nas redes sociais, tenha tentado lembrar a artista de que a homossexualidade é criminalizada nos Emirados Árabes Unidos.

“Não há nada de icónico em ver a Beyoncé receber uma quantidade absurda de dinheiro para promover um país que é tão anti-direitos humanos”, escreveu um fã no Reddit, citado pelo “NME”. Outro salientou que “vê-la interpretar canções do ‘Rennaissance’, um álbum que supostamente celebra a cultura queer negra, perante um grupo de bilionários no Dubai é incrivelmente incomodativo”.

Apesar dessas críticas, Beyoncé atuou mesmo no Dubai - ainda que não tenha incluído, no alinhamento, qualquer canção de “Rennaissance”. A artista recebeu cerca de 24 milhões de euros pelo espetáculo.