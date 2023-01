Alison Goldfrapp inicia carreira a solo: ouça aqui ‘Digging Deeper’, o primeiro single

Alison Goldfrapp deu início a uma carreira a solo, tendo lançado o seu single de estreia esta semana, intitulado ‘Digging Deeper’.

A cantora britânica colaborou com o produtor alemão Claptone na composição do tema, o primeiro que edita fora dos Goldfrapp, grupo ao qual deu nome e com o qual lançou sete álbuns de estúdio.

De acordo com um comunicado à imprensa, este é apenas o primeiro tomo “daquilo que este ano reserva para uma verdadeira força da natureza musical”, o que dá a entender que Alison Goldfrapp estará prestes a lançar um disco a solo.

Ouça aqui ‘Digging Deeper’: