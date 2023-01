Fall Out Boy ficam sem guitarrista em vésperas do regresso: “faço-o para não queimar aos poucos”

O guitarrista Joe Trohman anunciou a sua saída dos Fall Out Boy, para se concentrar na sua saúde mental.

“O Neil Young disse, certa vez, que é melhor arder de vez que queimar aos poucos. Mas arder de vez é horrível”, escreveu, nas redes sociais.

“Sem querer divulgar todos os detalhes, tenho a dizer que a minha saúde mental se deteriorou ao longo dos últimos anos. De forma a não queimar aos poucos, irei fazer uma pausa do trabalho”.

Os Fall Out Boy anunciaram esta semana o lançamento de um novo álbum, “So Much (For) Stardust”, e Trohman admitiu que esta era uma decisão “difícil” já que “o álbum [o] deixa muito orgulhoso”. Porém, o guitarrista deixou um aviso: “irei regressar, com toda a certeza”.

Joe Trohman foi um dos membros fundadores dos Fall Out Boy, ao lado do vocalista Pete Wentz, em 2001. O guitarrista já falou, por diversas vezes, sobre os seus problemas de saúde mental, tendo iniciado um podcast intitulado “I Hate Myself”e lançado uma biografia - “None of This Rocks” - em 2021.