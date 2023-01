Carolina Deslandes agradece a condutor de Uber após “situação de aflição” com o filho

Carolina Deslandes agradeceu a um condutor de Uber que a ajudou durante uma “situação de aflição” com o filho, esta semana.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, a cantora contou que recebeu uma chamada da escola do seu filho mais velho, Santiago, a indicar que o menino estava a vomitar.

Após chamar um Uber, Carolina Deslandes apressou-se a ir buscar o filho à escola. “Avisei o senhor que íamos fazer duas paragens, uma na escola e uma em minha casa", contou, explicando que alertou o condutor para os problemas de saúde do filho "por uma questão de civismo e de noção".

“Trouxe-me as coisas até à porta de casa, mochila, o saco com a roupa suja que ele trazia da escola. E ajudou-me mesmo. O Santiago já está enorme, é muito difícil para mim aguentar com ele ao colo, então com ele e com as coisas todas era impossível. Já estava a entrar naquele desespero do como é que eu vou fazer isto. E o senhor foi mesmo querido comigo”.

“Queria fazer este vídeo para agradecer ao Sr. Aníbal. Muito obrigada pela sua ajuda e atenção. Fez muita diferença numa situação de aflição, ele já está melhor, está aqui no mimo”, rematou.