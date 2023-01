Billie Eilish apresenta queixa contra homem que entrou em casa dos seus pais

Billie Eilish apresentou uma queixa em tribunal contra um homem de 39 anos que, no passado mês de janeiro, entrou em casa dos pais da cantora, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa californiana, Christopher Anderson apareceu na casa dos pais de Billie tentando encontrá-la, com a intenção de professar o seu amor por ela.

Na sequência desta visita indesejada, Billie Eilish solicitou, junto do tribunal, uma ordem de restrição que, a ser aprovada, deverá protegê-la a si mas também aos seus pais e ao seu irmão, Finneas O'Connell, proibindo o homem de se aproximar deles.

Segundo os documentos de tribunal, citando o pai de Billie e Finneas, Christopher Anderson já tinha rondado a casa da família no final do ano passado, chegando a introduzir um telemóvel por baixo do portão. Nessa altura, o homem deixou no local uma carta escrita à mão e uma flor para Billie, que acredita ter escrito canções sobre si.

O episódio causou em Billie Eilish “ansiedade, medo e desconforto emocional. Infelizmente, esta não é a primeira vez que um estranho tentou contactar a minha família, tentando chegar até mim e fazendo declarações de amor e ameaças.” A jovem mostrou ainda preocupação pela segurança da sua família e confessou que, desde esse incidente, tem medo de voltar à casa da sua infância.

Christopher Anderson encontra-se detido por suspeitas de assalto.