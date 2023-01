Morreu Van Conner, baixista dos Screaming Trees

Morreu Van Conner, baixista dos norte-americanos Screaming Trees. Tinha 55 anos.

A sua morte foi anunciada pelo seu irmão, o guitarrista Gary Lee Conner, através das redes sociais. “Foi a pneumonia que o apanhou”, escreveu. “Foi um dos amigos mais próximos que tive e sentirei para sempre a sua falta”.

Van Conner começou a sua carreira musical com os Explosive Generation, banda que formou no liceu, ao lado do irmão e do baterista Mark Pickerel. Esse grupo acabaria por se transformar nos Screaming Trees, assim que se lhes juntou o vocalista Mark Lanegan.

No total, os Screaming Trees lançaram oito álbuns de estúdio, pondo termo à sua carreira no ano 2000. Ainda lançariam “Last Words: The Final Recordings”, disco com canções gravadas no final dos anos 90, em 2008.

Mark Lanegan, recorde-se, faleceu no ano passado, com 57 anos.