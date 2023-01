Morreu David Crosby, fundador dos Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young

Morreu David Crosby, cantor e guitarrista dos grupos The Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young. Contava 81 anos. A causa de morte não foi avançada, mas a mulher do artista, Jan Dance, revelou à “Variety” que Crosby não resistiu a um "longo período de doença". A informação foi confirmada pela mulher do cantor e guitarrista, Jan Dance, à revista "Variety". "É com grande tristeza [que comunicamos] que o nosso querido David Crosby morreu. Ele estava rodeado de amor pela sua mulher e alma gémea Jan e o filho Django", afirmou Jan, em comunicado. "A sua humanidade e alma gentil vão continuar a inspirar-nos. (…) Paz, amor e harmonia para todos que conheceram o David e aqueles que ele tocou. Vai fazer muita falta". Crosby, nascido a 14 de agosto de 1941 em Los Angeles, na Califórnia (EUA), integrou os Byrds em 1964 como guitarrista-ritmo, sendo também um dos vocalistas, juntamente com Jim (Roger) McGuinn e Gene Clark. Um ano depois, a banda chegava ao sucesso como uma versão de ‘Mr. Tambourine Man’, de Bob Dylan. Nos Byrds prosseguiu até 1967, tendo participado nos álbuns “Turn! Turn! Turn”, de 1965, “Fifth Dimension”, de 1966, e “Younger than Yesterday”, em 1967.

Gravou ainda canções para “Younger than Yesterday”, lançado em 1968, mas foi despedido no decorrer da feitura do álbum. Formou em seguida o grupo Crosby, Stills & Nash, que contou pontualmente - ao longo de uma longa carreira - com a participação de Neil Young.

A solo, teve uma discografia mais bissexta, com três álbuns nos primeiros trinta anos de carreira, destacando-se a estreia, “If I Could Only Remember My Name”, em 1971. Cinco dos seus oito álbuns em nome próprio foram lançados desde 2014, com o último, “For Free”, a ser datado de 2021.

Em atualização