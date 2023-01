Filha de Jack White junta-se ao pai para tocar baixo em êxito dos White Stripes: veja as fotos e o vídeo

Jack White deu um concerto na Third Man Records, em Nashville (EUA), na passada segunda-feira. E contou com uma convidada especial: a sua própria filha, Scarlett.

A jovem de 16 anos, baixista, juntou-se a Jack White para uma versão do clássico ‘The Hardest Button to Button’, dos White Stripes. Na plateia estava a sua mãe, Karen Elson, ex-mulher do músico, que partilhou algumas fotografias da atuação no Instagram.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Scarlett toca com o pai: a jovem participou num dos últimos álbuns de Jack White, “Fear of the Dawn”, também no baixo.

Veja as fotos: