Ator Julian Sands está desaparecido há seis dias

O ator britânico Julian Sands está desaparecido há seis dias, após ter partido numa caminhada por uma zona da Califórnia considerada “extremamente perigosa”, noticiam vários meios norte-americanos.

As autoridades locais estão a trabalhar para tentar localizá-lo, ainda que o mau tempo que se faz sentir nesta altura do ano esteja a dificultar as tarefas de busca. Julian Sands foi visto pela última vez no passado dia 13, antes de iniciar uma caminhada num trilho da serra de San Gabriel, a norte de Los Angeles.

O ator de 65 anos tornou-se conhecido pelos seus papéis em séries como “24” e “Smallville”, tendo ainda participado em filmes como “Quarto Com Vista Para a Cidade”, “Aracnofobia” e “Festim Nu”.