Morreu Bruce Gowers, realizador do mítico videoclip de “Bohemian Rhapsody”, dos Queen

Morreu o realizador Bruce Gowers, responsável pelo videoclip para ‘Bohemian Rhapsody’, dos Queen. Tinha 82 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pela família ao “The Hollywood Reporter”. Gowers terá falecido devido a complicações provocadas por uma infecção respiratória aguda.

O realizador iniciou a sua carreira na BBC, dando o “salto” ao realizar ‘Bohemian Rhapsody’, que é considerado pioneiro da arte do vídeo musical e um dos mais icónicos videoclips da história da música.

Gowers acabaria a colaborar com os Queen por mais vezes, realizando os vídeos para ‘You’re My Best Friend' e ‘Somebody To Love’. Trabalhou ainda com os Rolling Stones, Genesis, Rod Stewart, Bee Gees, Alice Cooper, Rush, Toto, Kiss, Prince, Santana ou Michael Jackson, entre outros.

Em meados dos anos 80, Gowers começou a dedicar-se ao seu trabalho em televisão, realizando especiais de comédia com Billy Crystal, Robin Williams ou Eddie Murphy. Em 1991, foi o responsável pela sessão “MTV: Unplugged” de Paul McCartney. Mais recentemente, produziu eventos como a cerimónia de entrega dos Emmys e a dos MTV VMA, e produziu 234 episódios de “American Idol”.