Jeremy Renner já teve alta do hospital

O ator Jeremy Renner recebeu alta do hospital, após ter tido um acidente grave com um limpa-neves, no início deste ano.

Foi o próprio quem o revelou, através do Twitter. O ator comentou uma publicação da conta oficial da série “Mayor of Kingstown”, que protagoniza. “Fiquei muito entusiasmado por ver o episódio 201 com a minha família, em casa”, escreveu.

Renner teve que ser hospitalizado e operado de urgência após um acidente com um limpa-neves, em Reno, no estado norte-americano do Nevada, no primeiro dia do ano. O ator ficou em estado considerado crítico, com uma hemorragia na cabeça e a parte superior do tronco bastante afetada.