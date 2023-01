À beira dos 81 anos, John Cale mostra-nos o eixo sombrio do mundo: já ouvimos “Mercy”, o seu novo álbum

Em “Superstars: Andy Warhol e os Velvet Underground” (Assírio & Alvim, 1992) — extenso dossiê incluindo entrevista quadripartida e dicionário sobre os Velvet Underground, publicado por “Les Inrockuptibles” aquando da reunião histórica da banda para a abertura da exposição “Andy Warhol System, Pub, Pop Rock”, a 15 de junho de 1990, na Fundação Cartier, em Paris —, John Cale, por entre um desfile de memórias agridoces, aqui e ali, vai deixando cair uma ou outra confissão que ajudam a iluminar melhor o seu percurso e o da banda. Por exemplo, logo a abrir, ele que, enquanto jovem, tocara com a National Youth Orchestra do País de Gales, estudara no Goldsmiths College, de Londres, se aproximara de John Cage, do Fluxus e do Theatre of Eternal Music de La Monte Young, dispara: “Não existe qualquer futilidade no rock’n’roll. Na vanguarda, sim. O rock’n’roll é demasiado urgente para ser fútil e é isso que ele tem de fantástico.”

