Madonna em Portugal: bilhetes mais baratos custam 45 euros

Os bilhetes para o concerto de Madonna na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de novembro, anunciado esta tarde, são colocados à venda na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, às 10h. Embora ainda não estejam detalhados todos os preços, já está disponível no site da MEO Blue Ticket a informação de que os mais baratos custarão 45 euros e os mais caros 305 euros.

Serão também disponibilizadas várias modalidades de pacotes VIP, anunciadas na plataforma como sendo de "venda exclusiva online":

IMMACULATE VIP PACKAGE - 1037,84 euros

• Bilhete premium reservado nas primeiras 5 filas do Balcão 0

• Acesso exclusivo a uma visita aos bastidores conduzida pelo anfitrião VIP

• Foto de grupo no palco onde Madonna atuará algumas horas depois (sem envolvimento da artista)

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da sua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografias de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Artigo de merchandising exclusivo para o pacote Immaculate

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

ICONIC VIP PACKAGE - 696,56 euros

• Um bilhete em pé para o Danceteria (GA pit 1) ou Sound Factory (GA Pit 2)

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da tua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

YOU CAN DANCE PREMIUM TICKET PACKAGE - 521,42 euros

• Um bilhete reservado premium no Balcão 0(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

WHERE'S THE PARTY PREMIUM TICKET PACKAGE - 257,47€

• Um bilhete reservado Balcão 1(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

GOLD CIRCLE EARLY ENTRY TICKET PACKAGE - 464,04€

• Um bilhete em pé para o Floor A GA

• Entrada antecipada para o Floor A GA

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

Já amanhã, quarta-feira, entre as 09h e as 18h, quem estiver inscrito no clube de fãs terá acesso à pré-venda dos bilhetes. A digressão mundial que a artista leva à estrada intitula-se “The Celebration Tour” e passa em revista uma carreira de 40 anos