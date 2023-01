Morreu o DJ mais velho do mundo. Ray Cordeiro, de Hong Kong, tinha 98 anos e ainda estava no ativo.

Cordeiro faleceu na passada sexta-feira, após ter sido hospitalizado. Não se conhecem para já as causas da morte.

Nascido em 1924, em Hong Kong, Cordeiro foi DJ durante seis décadas, começando na rádio, em 1949. O seu programa de autor, “All The Way With Ray”, foi transmitido durante 51 anos, até ser retirado do ar em 2021.

No seu currículo estava algo invejável: uma entrevista com os Beatles, no auge da fama dos “Fab Four”, em 1964. A entrevista acabou por ser transmitida em Hong Kong, fazendo de Cordeiro um sucesso. Ao longo da carreira, entrevistou ainda astros como Elvis Presley, Elton John e Tony Bennett.

A sua morte foi já lamentada pelo Secretário do Desenvolvimento Comercial e Económico de Hong Kong, Algernon Yau: “Quero agradecer-lhe pelas suas contribuições à indústria da radiofusão. Iremos sentir a sua falta”, disse.