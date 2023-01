Ville Valo, dos HIM, diz que Bam Margera se está a transformar num “monstro”

Ville Valo, vocalista dos HIM, falou sobre a situação atual de Bam Margera, antiga estrela de “Jackass”, descrevendo-o como um “monstro”.

Valo e Margera foram inseparáveis no início do milénio, com este último a realizar vários vídeos para a banda finlandesa, que retribuía com aparições nos programas de Margera na MTV. Atualmente, já não mantêm contato.

Em 2021, Bam Margera deu entrada numa clínica de reabilitação, para tentar curar o seu alcoolismo. Segundo Steve-O, seu colega em “Jackass”, Margera tornou-se alcoólico por estar “obcecado” com Ville Valo.

“Ele caminhava pelas ruas da Finlândia e as miúdas desmaiavam. Às vezes, até os rapazes desmaiavam… Pelo que comecei a imitá-lo no que fazia”, afirmou Margera. “Ele comprava um maço de tabaco, eu também. Ele bebia uma cerveja, eu também. Ele bebia um shot, eu também”.

Em declarações ao “NME”, Valo admitiu não falar com Bam Margera há algum tempo. “Acho que a última vez que o vi foi durante a nossa última digressão pelos Estados Unidos, em 2017”, disse.

“Tentámos contatá-lo, mas não consegui falar com ele. Espero que se sinta melhor, porque é bom tipo. É muito especial, muito sensível, e é triste vê-lo a transformar-se num monstro. Percebo-o, mas isso tem que parar”.