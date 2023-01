Divulgada a causa de morte de Tatjana Patitz, estrela do videoclip de ‘Freedom! ’90’ de George Michael

Foi divulgada a causa da morte de Tatjana Patitz, modelo conhecida por ter participado no videoclip de ‘Freedom! ’90’, de George Michael, no início dos anos 1990.

Em declarações à revista “People”, a agente da modelo revelou que a morte ocorreu após uma batalha contra um cancro da mama. Patitz tinha 56 anos.

Nos anos 90, a alemã foi figura de destaque no mundo da moda. Ao lado de Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell e Linda Evangelista, protagonizou o vídeo do êxito de George Michael.

Tatjana Patitz colocou um ponto final na sua carreira em 2019, ao desfilar na Semana da Moda de Milão. No currículo teve ainda participações no videoclip de ‘Skin Trade’, dos Duran Duran, de ‘Tell Me’, de Nick Kamen e de ‘Make Me Bad’, dos Korn. Esteve ainda em anúncios de marcas como a Cartier, a Revlon e a Levi's.