Noiserv dará, a partir de 17 de janeiro e até 22 do mesmo mês, seis concertos intimistas no Teatro Taborda, em Lisboa.

Nestes espetáculos, o músico português irá revisitar toda a sua discografia: “Uma Palavra Começada por N” (2020), “00:00:00:00” (2016), “Almost Visible Orchestra” (2013), “A Day in the Day of the Days” (2010), “One Hundred Miles from Thoughtlessness” (2008) e “56010-92” (2005).



Os concertos começam às 21h, exceto no domingo (dia 22), em que tem início às 19h30.