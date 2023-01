Girl in Red no festival NOS Alive

Girl in Red é a nova confirmação do NOS Alive. A jovem cantora e compositora norueguesa atua no Palco Heineken do festival de Algés a 7 de julho.

Marie Ulven Ringheim, de seu verdadeiro nome, ganhou destaque em 2018 com o single ,“I Wanna Be Your Girlfriend”. Depois de dois EPs em 2018 e 2019 - “Chapter 1” e “Chapter 2” -, em 2021 lançou o primeiro álbum, “If I Could Make It Go Quiet”, que contou com Finneas, irmão de Billie Eilish, entre os produtores.

O NOS Alive realiza-se de 6 a 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Este é o cartaz até agora confirmado:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl in Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith



Palco Heineken



Angel Olsen

Tash Sultana

Branko

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.