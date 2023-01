Belle & Sebastian lançam álbum-surpresa esta sexta-feira: ouça aqui o single ‘I Don't Know What You See In Me’

Os Belle & Sebastian anunciaram esta segunda-feira um novo álbum: “Late Developers” é editado já esta sexta-feira e conta com ‘I Don't Know What You See In Me’ como primeiro avanço.

É a primeira vez que o a banda edita uma canção composta a meias com outro músico, neste caso o jovem Pete “Wuh Oh” Ferguson.

O álbum sucede a “A Bit of Previous”, lançado em 2022. Veja a capa e o alinhamento:

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers