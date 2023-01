A fotografia que está a incendiar a internet: fãs acreditam que Britney Spears foi substituída por uma sósia

Britney Spears está novamente a ser alvo de uma série de “teorias da conspiração”, com os fãs a acreditarem que a artista norte-americana foi substituída por uma sósia numa fotografia partilhada pela amiga Paris Hilton. Na imagem, a cantora e a celebridade surgem ao lado de Cade Hudson, agente de Spears há vários anos, na sua festa de aniversário.

“Como te atreves a participar naquilo que se está a passar com a Brit?”, escreve um seguidor de Hilton nos comentários à fotografia, com outros a dizerem “isso não é a Britney” ou a questionarem: “onde está a verdadeira Britney Spears?”.

“Nem sequer queria dignificar isto com uma resposta, mas algumas destas teorias da conspiração são absolutamente ridículas”, respondeu Paris Hilton, também nos comentários à imagem - que pode ser vista abaixo.

instagram paris hilton

Esclarecendo o facto de a cara de Spears parecer digitalmente alterada, Hilton escreve: “Para todos os que se questionam, algumas destas fotografias foram tiradas com um iPhone, portanto ficaram com fraca qualidade. Portanto, foi usada uma aplicação chamada Remini que faz com que fiquem mais nítidas e, por vezes, distorcidas”.

Estas novas “teorias da conspiração” surgem no seguimento de um largo grupo de fãs acreditar que Spears está arredada da vida pública e a ser controlada pelo marido, Sam Asghari. No TikTok, o hashtag #WhereIsBritney ("onde está a Britney") já reúne mais de 110 milhões de visualizações.