Os Radiohead vão juntar-se em 2023

O baterista Phil Selway anunciou que os Radiohead se irão juntar em 2023. O grupo de Thom Yorke, Ed O'Brien e Jonny Greenwood irá reunir ainda no início do ano para projectar um futuro que, nos últimos meses, se tem revelado sombrio.

Em 2021, os Radiohead lançaram “KID A MNESIA”, disco triplo de comemoração dos 20 anos dos álbuns “Kid A” e “Amnesiac”, aos quais acrescentaram um terceiro disco de inéditos. “Focámo-nos muito nisso, e agora está a chegar a conclusão natural desse processo”, afirmou o baterista.

“Vamos juntar-nos no início do ano e sei que iremos debater ideias para o que virá a seguir. Já passou um bom bocado desde que editámos ‘Hail to the Thief, não foi?”. Este ano decorrem precisamente 20 anos desde que os Radiohead publicar esse álbum.

No verão passado, o guitarrista Ed O’Brien também debateu o futuro dos Radiohead, tendo sido bastante inconclusivo, referindo que o grupo poderia voltar a juntar-se… ou não. “Neste momento não existimos” disse durante um dos episódios do podcast The Line Up.



Vale a pena recordar que durante 2022, Thom Yorke e Jonny Greenwood estiveram em digressão com o projecto paralelo The Smile (onde se juntavam ao baterista de jazz Tom Skinner), que aliás atuou em Portugal no mês de julho. O envolvimento nesse projecto - que tem apresentado temas compostos recentemente - terá motivado as declarações de O'Brien menos entusiasmadas com o retomar da atividade dos Radiohead.



O reagrupamento no início deste ano de 2023 anunciado por Phil Selway volta a lançar luz sobre o futuro dos Radiohead. Porém, essa reunião para discutir “o que virá a seguir” ainda é bastante vaga, não se entendendo se se trata de uma entrada em estúdio para a gravação de música original, do planeamento de uma nova digressão ou se estava a referir-se a meras reedições de obras já publicadas.



Comentando um possível fim dos Radiohead, Phil Selway acrescentou nessa mesma entrevista à "Spin" ainda acreditar na existência do grupo: “tanto quanto sei ainda somos uma banda. Se alguém sabe de alguma coisa, faça favor de dizer”.

O último álbum de originais dos Radiohead, “A Moon Shaped Pool”, data de 2016, ao passo que a sua última digressão teve lugar em 2018. O grupo atuou pela última vez em Portugal a 8 de julho de 2016, no Passeio Marítimo de Algés, integrado no cartaz do festival NOS Alive.