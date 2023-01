Vocalista dos Cage the Elephant detido por posse ilegal de arma

O vocalista dos Cage the Elephant, Matt Shultz, foi detido em Nova Iorque na passada quinta-feira por posse ilegal de armas de fogo.

O músico estava a pernoitar no Bowery Hotel quando foi confrontado pelas autoridades, após uma queixa de um funcionário, que o viu entrar com uma arma numa das casas de banho do piso térreo, noticia o “New York Post”.

Questionado, Shultz disse ser dono de duas armas de calibre .45, mas disse não se recordar se estavam no hotel. A polícia vasculhou o seu quarto e deparou-se com as armas, para as quais o vocalista não tinha licença de porte.

Shultz acabou por passar a noite na esquadra, e foi formalmente acusado de posse de arma ilegal. Nem a banda nem o seu management teceram quaisquer comentários sobre o caso.

Os Cage the Elephant atuaram várias vezes em Portugal. A última vinda foi em 2017, no festival NOS Alive, em Algés.