Netflix anuncia segunda temporada da série “Wednesday”: “Vem aí mais miséria”

A Netflix anunciou que “Wednesday”, série baseada na personagem da Família Addams com o mesmo nome, irá ter uma segunda temporada.

O anúncio foi feito com um vídeo publicado no YouTube, onde se pode ouvir ‘Bloody Mary’, tema de Lady Gaga, referência a um dos vídeos do TikTok mais virais do ano.

Não é no entanto surpreendente que a Netflix tenha dado luz verde à produção de uma nova temporada: “Wednesday” bateu vários recordes aquando da sua estreia, estando apenas atrás de “Stranger Things” e “Squid Game” na lista de séries mais vistas da plataforma.

Em declarações ao Festival Tudum, para fãs da Netflix, Miles Millar e Alfred Gough mostraram-se “entusiasmados por continuar a viagem tortuosa da Wednesday”.

No vídeo, a Netflix deixou ainda um recado: “vem aí mais miséria”. Veja aqui: