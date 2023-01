Dino D’Santiago lança “desafio” para criação de hino nacional “menos bélico, que incentive menos às guerras”

Depois de atuar, esta sexta-feira, na Grande Conferência comemorativa dos 50 anos do Expresso, Dino D'Santiago lançou o “desafio” de se pensar numa futura alteração do hino nacional.

Ainda no palco do auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, o músico tomou a palavra para lançar um “desafio bom a pensar nos nossos filhos”. “A nossa geração, este nosso tempo, já é um tempo de termos um hino menos bélico, que incentive menos às guerras. Não gritemos mais ‘às armas, às armas’ e não marchemos mais ‘contra os canhões’. Os nossos filhos não precisam disso e a nova emancipação não pode ser territorial. Que seja mental, espiritual, com amor”, justificou.

