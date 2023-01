10 pessoas baleadas em rodagem de videoclip nos Estados Unidos

Dez pessoas foram atingidas a tiro durante as filmagens de um vídeo do rapper norte-americano French Montana, no estado da Florida, nos Estados Unidos, esta quinta-feira.

Segundo a imprensa local, o tiroteio aconteceu em três locais diferentes, terminando no restaurante em cujas traseiras French Montana estava a filmar um vídeo.

“Há um total de 10 vítimas. Quatro foram para o hospital pelos seus meios, e as outras foram transportadas por nós”, avançaram as autoridades locais.

Os proprietários do restaurante afirmaram que desconheciam que French Montana estava a filmar um vídeo no parque de estacionamento do estabelecimento, com outro rapper, Rob49.

French Montana terá escapado ileso ao tiroteio, mas o seu guarda-costas e o seu colaborador, Rob49, deverão estar entre os feridos. Segundo testemunhas, ouviram-se “pelo menos 13 tiros. Foi muito rápido, parecia uma arma automática”.

Nascido em Marrocos, Karim Kharbouch emigrou para os Estados Unidos com a família, aos 13 anos. O seu segundo álbum, “Jungle Rules”, atingiu em 2017 o primeiro lugar do top norte-americano de vendas.