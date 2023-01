Nuno Markl testa positivo à covid-19: espetáculos Xmas in the Night adiados

Foram adiados os espetáculos Xmas in the Night, organizados pela Rádio Comercial na Altice Arena.

O radialista Nuno Markl testou positivo à covid-19, o que obrigou ao adiamento dos espetáculos desta sexta-feira e sábado. Ainda não foram anunciadas as novas datas.

No Instagram, Nuno Markl lamentou o sucedido com bom-humor: “Três anos a vangloriar-me da minha resistência física perante o bicho. E agora, na semana em que íamos regressar à Altice Arena para o Xmas In The Night, aí está ele”, escreveu.



“Propus aos meus amigos que fizessem o Xmas in the Night sem mim, que eu gravasse qualquer coisa em vídeo aqui no reino de vírus que é o meu quarto, mas que não se parasse esta máquina gigante feita por e para tanta gente. Eles dizem-me que só faz sentido se estivermos os quatro em cima do palco. Se por um lado isso me comove, por outro deixa-me de rastos perante o adiamento de um evento tão grande”.

O último espetáculo Xmas in the Night realizou-se em 2019, antes da pandemia da covid-19. Os bilhetes para estes dois espetáculos continuam válidos para as novas datas.