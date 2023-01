Kelly Osbourne foi mãe pela primeira vez: o pai da criança é Sid Wilson, dos Slipknot

Sharon Osbourne anunciou o nascimento do seu segundo neto, filho de Kelly Osbourne e Sid Wilson, turntablist dos Slipknot.

Não se sabe ao certo quando terá nascido a criança, mas sabe-se que Kelly esteve no hospital no início de novembro. Sharon revelou ainda, durante o programa de televisão “The Talk”, o nome do neto: Sidney.

“Ela não deixa ninguém publicar fotografias dele. E eu estou muito orgulhosa dela”, afirmou.

Sidney é o primeiro filho de Kelly e o segundo neto de Sharon e Ozzy Osbourne, depois de Maple, filha de Jack Osbourne e Aree.